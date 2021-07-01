Perre Antik Kent'te bulunan Roma çeşmesi etrafındaki kazı çalışmalarında, bin yıllık erkek iskeleti bulundu. İskeletin yanında bin yıllık bir çanağa rastlandı.

Adıyaman’ın merkez ilçesine bağlı Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kent'te, Roma çeşmesi etrafındaki evler kamulaştırma kararının ardından yıkıldı.

2 dönümlük alanda kazı çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaların 40’ıncı gününde bulunan mezarda, bin yıl öncesine ait olan ve sırtüstü konulan bir erkek iskeleti keşfedildi.

Doğu ve batı uzantılı olarak gömülen iskeletin hemen yan kısmında bir adet çanağa rastlandı.

YERLEŞİM ALANINDA BULUNAN İLK İSKELET

Bin yıllık erkek iskeletinin, yerleşim alanında bulunan ilk iskelet olduğu öğrenildi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, çalışmalara ilişkin verdiği bilgilerde şu sözleri kaydetti:

“Komagene’nin 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti’ndeyiz. Bu Perre Antik Kent'te Roma çeşmesinin hemen yanı başında yerleşim yerinin olduğu yerde kazı yaptık.





“BLOK TAŞLAR ORTAYA ÇIKTI”

Yaklaşık 40 gündür süren kazılarda mimari parçalar, kanal yapıları ve büyük blok taşlar ortaya çıktı. Bu blok taşlarının arasında ise bugün ilginç olan bir mezar yapısı tespit edildi.

Bu mezar yapısında ise sırtüstü uzanmış bir erkek iskelet bulunmakta. Bu iskeletin yanında ise bir çanak bulunmaktadır. Bu çanak yapısına baktığımızda ise Bizans dönemine aittir. Yaklaşık bin yıllık bir çanak olduğu tespit edildi.





“ÇANAKLAR ÖLÜ HEDİYESİ OLARAK SUNULUYOR”

Burada bunu ilginç kılan nokta ise yerleşim alanında 40 gündür süren kazılarda ilk kez bir mezar yapısına denk geldik.

Sırt üstü bir şekilde gömülmüş. Doğu- batı uzantılı bir şekilde gömülmüş. Çanaklar bir ölü hediyesi olarak sunuluyor.”

Adıyaman’da bin yıllık erkek iskeleti bulundu VİDEO

