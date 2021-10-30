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    Adıyaman'da içerisinde bir ailenin olduğu otomobil şarampole yuvarlandı

    Kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 30.10.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 16:55
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    Adıyaman'da içerisinde bir ailenin olduğu otomobil şarampole yuvarlandı

    Adıyaman'da Meryem K. idaresindeki 10 AEN 351 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

    Kazada kadın sürücü ile birlikte eşi Sadullah K. ve çocukları Mustafa K. yaraladı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Adıyaman da içerisinde bir ailenin olduğu otomobil şarampole yuvarlandı #1

    SORUŞTUMA DEVAM EDİYOR

    Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

    Adıyaman da içerisinde bir ailenin olduğu otomobil şarampole yuvarlandı #2

    Adıyaman da içerisinde bir ailenin olduğu otomobil şarampole yuvarlandı #3

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