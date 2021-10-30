Adıyaman'da içerisinde bir ailenin olduğu otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman'da içerisinde bir ailenin olduğu otomobil şarampole yuvarlandı

Kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'da Meryem K. idaresindeki 10 AEN 351 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

Kazada kadın sürücü ile birlikte eşi Sadullah K. ve çocukları Mustafa K. yaraladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SORUŞTUMA DEVAM EDİYOR

Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.