Petrol
97.5
-2.41%
Euro
16.14
0.31%
Dolar
14.62
-0.56%
Altın
904.84
-0.14%
Borsa
2089
0.45%
Bitcoin
604.641
3.89%
BTXN Coin
39.26
1.49%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Adıyaman'da bir çoban, koyun sürüsünün sahibini kurt zannederek vurdu

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir çoban, kurt sandığı koyun sürüsü sahibini kazara vurarak öldürdü.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 22:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da bir çoban, koyun sürüsünün sahibini kurt zannederek vurdu

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Akçabel köyünde ormanlık alanda hayvan sürüsünü otlatan çoban Adem K. (38), sabah saatlerinde bir koyununun kurt saldırısına uğraması telef olması üzerine koyun sürüsünü köye getirdi.

    KOYUN SAHİBİYLE AYNI ANDA PUSUDA BEKLEDİLER

    Adem K., kurdu yakalamak için gece saatlerinde koyununun telef olduğu yere av tüfeğiyle giderek kurdu beklemeye başladı. Telef olan koyun sahibi Bekir Bilget (43) de, kurdu yakalamak için tüfeğini alarak olayın yaşandığı yere gitti.

    KURT SANDIĞI KOYUN SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ

    Bu sırada ses yapan Bekir Bilget’i gece karanlığında kurt sanan Adem K. tüfeği ateşledi. Kurdu vurduğunu sanan Adem K., olay yerine gidince koyunun sahibi Bekir Bilget’in cansız bedeniyle karşılaştı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bekir Bilget’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri Adem K.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
    Adıyaman da bir çoban, koyun sürüsünün sahibini kurt zannederek vurdu #1


    İlginizi Çekebilir

    Kripto Paralardan Sürekli Kazanç Nasıl Alabilirim?
    Btcrobo

    Kripto Paralardan Sürekli Kazanç Nasıl Alabilirim?

    İstanbul’dan aldığı sıfır aracı 50 bin lira hasarlı çıktı
    3. Sayfa

    İstanbul’dan aldığı sıfır aracı 50 bin lira hasarlı çıktı

    YKS geç başvuru ekranı: 2022 YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
    Eğitim

    YKS geç başvuru ekranı: 2022 YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    Görüş Bildir