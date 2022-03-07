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    Adıyaman’da bir kadına sokak ortasında kanlı pusu

    İşe gitmek için evden çıkan kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle başından vuruldu. Kadının ağır yaralandığı, tedavisinin yoğum bakımda sürdüğü öğrenildi.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 11:07
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    Adıyaman’da bir kadına sokak ortasında kanlı pusu

    Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde temizlik görevlisi olduğu öğrenilen 4 çocuk annesi Remziye Y. (46) sabah işe gitmek için evden çıktığı esnada, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Zeynal Y. ile İmamağa Mahallesi 1975. Sokak’ta karşılaştı.

    Zeynal Y., araçtan elinde pompalı tüfek ile inerek Zeliha Y.’ye ateş etti.

    Şüpheli şahıs olay yerinden aracıyla kaçtı.

    AĞIR YARALANDI

    Çevredeki vatandaşlar silah sesiyle birlikte olay yerine gelerek, 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi.

    Vatandaşlar başından ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı.

    Adıyaman’da bir kadına sokak ortasında kanlı pusu #1

    YOĞUN BAKIMDA

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadın, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Kadının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

    Adıyaman’da bir kadına sokak ortasında kanlı pusu #2

    POLİS ÇIKIŞLARI TUTTU

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelerek şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    Polis ekipleri, Adıyaman’ın giriş ve çıkışları, kavşaklarda şüpheliyi yakalamak için uygulama yaptı.

    Adıyaman’da bir kadına sokak ortasında kanlı pusu #3

    TESLİM OLDU

    Şüpheli şahıs daha sonra polise teslim oldu.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman’da bir kadına sokak ortasında kanlı pusu #4


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