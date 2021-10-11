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    Adıyaman'da boşanmak isteyen eşini kovalayıp tüfekle vurdu

    Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E.'yi sokakta karşılaşınca kovaladığı boş arazide av tüfeğiyle vurarak, ağır yaraladı.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 18:58
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    Adıyaman'da boşanmak isteyen eşini kovalayıp tüfekle vurdu

    Adıyaman'da Cumhuriyet Mahallesi'nde Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E. ile Müftülük Caddesi'nde karşılaştı.

    KOVALAYIP ATEŞ ETTİ

    Burada başlayan tartışmadan sonra Mesut E., kendisinden kaçan 2 çocuğunun annesi Ayten E.'yi boş araziye kadar kovaladı.

    Mesut E., araziye geldiklerinde eşine av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayten E., kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.

    Adıyaman'da boşanmak isteyen eşini kovalayıp tüfekle vurdu VİDEO

    KADININ DURUMU KRİTİK

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ayten E.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ayten E.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

    Öte yandan olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Ayten E.'nin eşinden kaçtığı, Mesut E.'nin ise peşinden kovaladığı anlar yer aldı.

    Ekipler, kaçan Mesut E.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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    Adıyaman da boşanmak isteyen eşini kovalayıp tüfekle vurdu #5

    Adıyaman da boşanmak isteyen eşini kovalayıp tüfekle vurdu #6

    Adıyaman da boşanmak isteyen eşini kovalayıp tüfekle vurdu #7

    Adıyaman da boşanmak isteyen eşini kovalayıp tüfekle vurdu #8

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