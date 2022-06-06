Adıyaman'da çalıştığı inşaatın 4. katından düştü

Yapımı devam eden binanın 4. katından zemine düşerek ağır yaralanan Volkan Çıkar, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde inşaatı devam eden binanın 4. katında çalışan Volkan Çıkar, dengesini kaybederek aşağı düştü.

Zemine düştü, ağır yaralandı

Olayın ardından Çıkar, diğer işçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavisi sürüyor

İHA'nın haberine göre; yaralı Volkan Çıkar'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.