Adıyaman’da canlı canlı mezara gömülen bebeği, öğrenciler buldu

Şehitler için dua etmek üzere Adıyaman Eski Belediye Mezarlığı’na gelen lise öğrencileri, toprağa canlı canlı gömülmüş 2-3 günlük bebeği bulup, sağlık ekiplerine teslim etti.

Adıyaman’da, Eski Belediye Mezarlığı olarak bilinen bölgenin yanında bulunan okuldaki öğrenciler, şehitler için dua etmek için geldikleri mezarlıkta kan donduran bir olaya şahitlik etti.

Bir bebeğin ağladığını duyan öğrenciler, sesin geldiği yönü takip etti.

Öğrenciler, vücudu toprak altında olan bebeğin ayaklarını görünce toprağı açıp bebeği çıkarttı.

Bebeğin, mezarlık görevlisinin cuma namazına gittiği sırada gömülmüş olabileceği değerlendirildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım sevisine kaldırıldı.

Bebeği bulmalarının ardından gözyaşları içinde kalan lise öğrencileri, olay yerinde polis ekiplerine durumu anlattı.

“CANLI CANLI GÖMÜLMÜŞTÜ”

Bebeği bulan lise öğrencisi Esranur Yücedağ, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Biz okuldan öğlen arasına çıktık. Şehitlerin mezarını ziyaret edip, dua okumak için mezarlığa geldik. Buradan geçerken, ağlama sesini duyduk. Zor nefes alıyordu. Biz de hemen gelip baktık. Bebek tek ayağı çıkmış şekilde ağlıyordu. Biz de hemen toprağı kazdık. Bebeği çıkarttığımızda bebek titriyordu. En fazla 2-3 günlüktü. Üzerinde zıbın vardı. Canlı canlı gömülmüştü."





“ÇIKARTTIĞIMIZDA TİTRİYORDU”

Diğer öğrenci Nisanur Yüce ise, “Ağlama sesi duyduk buralara geldik. Ayak gördük, korktuk ilk başta. Sonra üzerini açtık nefes alıyordu. Sonra topraktan çıkarttık. Üstünü lacivert bir pijama ile örtmüşlerdi. Çıkarttığımızda titriyordu, sonra arkadaşı gönderdik birilerini çağırdı.” dedi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mezarlık görevlisi Mustafa Doğan, cuma namazında olduğu esnada olayın yaşandığını, bir şey görmediğini söyledi. Polis ekipleri şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.