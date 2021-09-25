Lise öğrencileri tarafından, mezarlıkta canlı halde toprağa gömülü bulunan kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık çalışanları, bebeğe Fatma adını verdi.

Adıyaman Belediyesi Eski Mezarlığı’na canlı canlı gömülen kız bebek lise öğrencileri tarafından bulunmuş, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirilmişti.

Topraktan öğrenciler tarafından çıkarılan bebek, güçlükle nefes alır bir şekilde sağlık ekiplerine teslim edilmişti.

Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde sağlık çalışanlarının göz bebeği oldu.

‘Fatma’ ismi verilen bebeğin herhangi bir sağlık problemi olmadığı, sarılıktan dolayı tedavi uygulandığı öğrenildi.

“SOLUNUM SIKINTISI YOK, BESLENMESİ İYİ”

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Selahattin Akar, bebeğin tedavisi ile ilgili şu sözleri kaydetti:

“Bebeğimiz dün öğleden sonra bize gelmişti. Acil servisteki ilk müdahalenin ardından yenidoğan yoğun bakım ünitemize yatış yaptık. Bebeğimiz geldiğinde soğuğa maruz kalmıştı. Gerekli tıbbi müdahaleyi yaptık. Bebeğimizin bugün genel durumu iyi. Acil sıkıntımız yok, solunum sıkıntısı yok, beslenmesi iyi. Biraz sarılığı olduğu için fototerapi uyguluyoruz. Genel durumu iyi. Birkaç gün daha misafirimiz olacak, ondan sonra Aile Sosyal Hizmet Müdürlüğü görevlileri tarafından koruma altına alınacak.”

Konuyu yakından takip eden Aile Sosyal Hizmet Müdürlüğü tedavinin bitmesiyle çocuğu koruma altına alacak.

Adıyaman’da canlı canlı toprağa gömülen bebeğin sağlık durumu iyi VİDEO



GÜVENLİK KAMERALARI MERCEK ALTINA ALINDI

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, bebeği mezarlığa gömmek isteyen kişi ve kişilerin yakalanması için, güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Bölgede yapılan incelemelerle bebeği canlı canlı bırakan kişilerin izine ulaşıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri bebeğin annesi olduğu iddia edilen genç bir kız ve genç kızın annesini gözaltına aldı.

Bebeğin evlilik dışı olduğu iddia edilirken, gözaltına alınan 2 kadının Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguları sürüyor.