Adıyaman'da çatıda oynayan iki arkadaş elektrik akımına kapıldı

Adıyaman'da çatıda oynarken evin yakınından geçen yüksek gerilim hattına kapılan Hasan Figen ile arkadaşı Ahmet Sivritaş yaralandı.

Akşam saatlerinde Adıyaman'ın Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Orhan Göçer’e ait olan 2 katlı evin çatı katında meydana geldi.

Çatıda oynayan Hasan Figen, eve yakın olan yüksek gerilim hattına kapıldı.

Arkadaşının elektrik akımına kapıldığı gören Ahmet Sivritaş da yardım etmeye çalışırken, akıma kapıldı.

2 arkadaş hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından 2 arkadaş ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hasan ve Ahmet tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





















