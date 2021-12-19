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    Adıyaman'da çatıdan düşen küçük Yusuf, kurtarılamadı

    2 katlı evin çatısından düşerek yaralanan Yusuf Alabay (12), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 19.12.2021 - 13:13
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    Adıyaman'da çatıdan düşen küçük Yusuf, kurtarılamadı

    Adıyaman'ın Ulucami Mahallesi'nde evin çatısına çıkan Suriye uyruklu Yusuf Alabay, dengesini kaybedip, beton zemine düştü.

    Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Yusuf, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Yusuf, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alabay'ın cenazesi, otopsi için morga konuldu.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

     

     

     


    Adıyaman da çatıdan düşen küçük Yusuf, kurtarılamadı #1

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