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    Adıyaman'da çiftçiye saldıran kurt kuduz çıkınca 6 aylık karantina başlatıldı

    Çiftçiye saldıran kurda yönelik sağlık testlerinde kuduz olduğu belirlenince, köyde 6 aylık karantinaya gidildi.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 16:30
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    Adıyaman'da çiftçiye saldıran kurt kuduz çıkınca 6 aylık karantina başlatıldı

    Adıyaman Gerger’de 11 Ekim günü tarlasına giden çiftçi Ali Deniz, ilçe merkezine yakın bir bölgede kurt saldırısına uğradı.

    Çevredekiler tüfekle kurdu vururken, ağır yaralanan Deniz hastaneye kaldırıldı.

    Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öldürülen kurttan numune aldı.

    KURDUN KUDUZ OLDUĞU BELİRLENDİ

    Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ndeki incelemede, kurdun kuduz olduğu ortaya çıktı.

    Adıyaman da çiftçiye saldıran kurt kuduz çıkınca 6 aylık karantina başlatıldı #1

    6 AY KARANTİNA KARARI ALINDI

    Bunun üzerine Kaymakam Emin Kaymak başkanlığında toplanan Gerger İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu üyeleri, 6 ay süreyle ilçede karantina uygulama kararı aldı. İlçenin birçok yerine kuduz riski olduğuna dair tabelalar asılırken, meralara hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

    Adıyaman da çiftçiye saldıran kurt kuduz çıkınca 6 aylık karantina başlatıldı #2

    HAYVANLAR AŞILANIYOR

    Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ayrıca ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki çiftçi ve besicileri bilgilendirip, hayvanları aşılamaya başladı.

    Adıyaman'da çiftçiye saldıran kurt kuduz çıkınca 6 aylık karantina başlatıldı VİDEO

    Adıyaman da çiftçiye saldıran kurt kuduz çıkınca 6 aylık karantina başlatıldı #3

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