Çiftçiye saldıran kurda yönelik sağlık testlerinde kuduz olduğu belirlenince, köyde 6 aylık karantinaya gidildi.

Adıyaman Gerger’de 11 Ekim günü tarlasına giden çiftçi Ali Deniz, ilçe merkezine yakın bir bölgede kurt saldırısına uğradı.

Çevredekiler tüfekle kurdu vururken, ağır yaralanan Deniz hastaneye kaldırıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öldürülen kurttan numune aldı.

KURDUN KUDUZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ndeki incelemede, kurdun kuduz olduğu ortaya çıktı.

6 AY KARANTİNA KARARI ALINDI

Bunun üzerine Kaymakam Emin Kaymak başkanlığında toplanan Gerger İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu üyeleri, 6 ay süreyle ilçede karantina uygulama kararı aldı. İlçenin birçok yerine kuduz riski olduğuna dair tabelalar asılırken, meralara hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

HAYVANLAR AŞILANIYOR

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ayrıca ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki çiftçi ve besicileri bilgilendirip, hayvanları aşılamaya başladı.

Adıyaman'da çiftçiye saldıran kurt kuduz çıkınca 6 aylık karantina başlatıldı VİDEO

