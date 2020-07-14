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- Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormana sıçradı
Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormana sıçradı
- İHA
- 14.07.2020 - 17:20
Adıyaman'ın Esence köyü ile Dağkuyucak köyü arasındaki otluk alanda örtü yangını çıktı.
Henüz nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Otların tutuşturduğu bitki örtüsü yangını meşe ağaçlarının bulunduğu bölgeye kadar ilerledi.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Orman alana yayılan yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Köylü vatandaşlarda ekiplerin yangın söndürme çalışmasına yardım etti.
Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormana sıçradı - VİDEO
KÖYLÜLERİN YARDIMIYLA SÖNDÜRÜLDÜ
Yaklaşık 3 hektarlık alanın etkilendiği yangın 4 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken Esence Köyü Muhtarı Hasan Çelik, dağlık araziye itfaiye ekiplerini çıkmakta güçlük çektiğini, ekiplere köylü vatandaşların yardım ederek yangının kontrol altına alındığını söyledi.