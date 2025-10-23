Adıyaman'da çocuğunun yanında uyuşturucu kullanan baba krize girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sorumsuz baba, çocuğuna cehennemi yaşattı...

Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi 1254 Sokak’ta M.D. isimli bir kişi, 3 arkadaşı ve 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte boş bir araziye araçla geldi.

ARACIN İÇİNDE KENDİNDEN GEÇTİ

Arkadaşlarıyla birlikte kullandığı madde nedeniyle kriz geçiren M.D., araç içerisinde kendinden geçti.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Araç içinde kendini kaybederek kriz geçiren M.D.'yi, bir şahıs sakinleştirmeye çalıştı.

ARKADAŞLARI BIRAKIP KAÇTI

Çevredeki kalabalığın artması ve durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından M.D., arkadaşları tarafından boş araziye bırakıldı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, M.D.'ye müdahale etti.

Babasının durumunu gören 5 yaşındaki Ö.D.’nin korkmaması için sağlık ekipleri özel ilgi gösterdi.

HASTANEYE GİTMEYİ VE TEDAVİYİ REDDETTİ

Sağlık çalışanları, eldivenlerden balonlar yaparak çocuğun dikkatini kendi üzerine çekmeye çalıştı ve babasının geçirdiği krizi göstermemeye çalıştı.

Hastaneye gitmeyi ve tedaviyi reddeden M.D., yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, M.D.’yle olay yerine gelen ve daha sonra kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.