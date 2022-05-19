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    Adıyaman'da demir toplayan kişi, göçük altında kaldı

    Adıyaman'da inşaat halindeki binanın yanında devam eden kanalizasyon çalışmasının yapıldığı alanda hurda demir arayan Mehmet Köse (68), oluşan göçük altında kalarak hayatını kaybetti.
    • 19.05.2022 - 20:19
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 20:55
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    Adıyaman'da demir toplayan kişi, göçük altında kaldı

    Akşam saatlerinde  Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hurda toplayan Mehmet Köse iddiaya göre inşaat halindeki 3 katlı binanın yan tarafından devam eden kanalizasyon çalışmalarının bulunduğu alanda demir aramaya başladı.

    Göçük altında kaldı

    Köse, bu esnasında oluşan göçüğün anıtında kaldı. Gürültüyü duyanların ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan Köse, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, acil serviste tedaviye alınan Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köse'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Adıyaman'da demir toplayan kişi, göçük altında kaldı VİDEO

    Adıyaman da demir toplayan kişi, göçük altında kaldı #1

    Adıyaman da demir toplayan kişi, göçük altında kaldı #2

    Adıyaman da demir toplayan kişi, göçük altında kaldı #3

    Adıyaman da demir toplayan kişi, göçük altında kaldı #4

    Adıyaman da demir toplayan kişi, göçük altında kaldı #5

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