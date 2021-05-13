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    Adıyaman'da denetimler devam ediyor

    Adıyaman'da yapılan denetimler Ramazan Bayramı'nda da sürüyor.
    • İHA
    • 13.05.2021 - 14:53
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 16:12
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    Adıyaman'da denetimler devam ediyor

    Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince yapılan denetimler hız kesmezken, tam kapanma 17 Mayıs itibariyle sona erecek.

    VATANDAŞLAR TEK TEK UYARILDI

    Koronavirüs dolayısıyla 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de denetimlere devam etti.

    Yaptıkları denetimlerde durdurdukları araç sürücülerinin ve araçta bulunan kişilerin bayramlarını kutlayan polis ekipleri, evrak kontrolü gerçekleştirdi. Polis ekipleri, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan salgın kurallarına uymalarını istedi.

    Adıyaman da denetimler devam ediyor #1

    Adıyaman da denetimler devam ediyor #2

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