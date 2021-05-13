Adıyaman'da denetimler devam ediyor

Adıyaman'da denetimler devam ediyor

Adıyaman'da yapılan denetimler Ramazan Bayramı'nda da sürüyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince yapılan denetimler hız kesmezken, tam kapanma 17 Mayıs itibariyle sona erecek.

VATANDAŞLAR TEK TEK UYARILDI

Koronavirüs dolayısıyla 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de denetimlere devam etti.

Yaptıkları denetimlerde durdurdukları araç sürücülerinin ve araçta bulunan kişilerin bayramlarını kutlayan polis ekipleri, evrak kontrolü gerçekleştirdi. Polis ekipleri, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan salgın kurallarına uymalarını istedi.



