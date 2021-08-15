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    Adıyaman'da düğünde bıçaklı kavga

    Adıyaman’da bir düğün töreninde iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 04:57
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    Adıyaman'da düğünde bıçaklı kavga

    Adıyaman'nın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesinde bir düğün töreninde iki grup arasında tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kavgada C.K., isimli kişi aldığı bıçak darbesiyle M.D., isimli kişi ise sopa darbesi sonucu yaralandı.

    Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da düğünde bıçaklı kavga #1

    Adıyaman da düğünde bıçaklı kavga #2

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