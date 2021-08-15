Adıyaman'da düğünde bıçaklı kavga

Adıyaman’da bir düğün töreninde iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'nın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesinde bir düğün töreninde iki grup arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Kavgada C.K., isimli kişi aldığı bıçak darbesiyle M.D., isimli kişi ise sopa darbesi sonucu yaralandı.

Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.