Petrol
108.28
3.15%
Euro
15.61
0.16%
Dolar
14.79
-0.03%
Altın
887.93
-0.23%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
582.893
0.64%
BTXN Coin
16.10
1.76%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Adıyaman'da ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 1 ölü

    Kahta ilçesinde otomobili ehliyetsiz kullanan 16 yaşındaki şahıs, motosiklete çarptı. Bu etkiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, arkasında oturan oğlu hayatını kaybetti.
    • 04.05.2022 - 18:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 1 ölü

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ehliyetsiz sürücü dehşeti yaşandı.

    Ehliyeti olmadığı öğrenilen Abdulsamet O. (16) yönetimindeki 02 ABY 940 plakalı otomobil, Mehmet Yıldırım'ın (36) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı.

    DHA'nın aktarımına göre, kazayı görenlerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

    Sağlık görevlileri, Mehmet Yıldırım ve arkasında oturan oğlu Erkan Yıldırım'ı ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    Oğlu öldü, babası tedavi altında

    Yoğun bakımda tedaviye alınan Erkan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Hastanede tedavisi devam eden Mehmet Yıldırım'ın ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

    Ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı

    Polis, ehliyetsiz Abdulsamet O.’yu gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 1 ölü #1

    Adıyaman da ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 1 ölü #2


    İlginizi Çekebilir

    CIA, Ruslara çağrı yaptı: Devlet sırlarını paylaşın
    Dünya

    CIA, Ruslara çağrı yaptı: Devlet sırlarını paylaşın

    Barış Pınarı bölgesinde, 3 PKK'lı terörist öldürüldü
    Gündem

    Barış Pınarı bölgesinde, 3 PKK'lı terörist öldürüldü

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Görüş Bildir