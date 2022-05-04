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- Adıyaman'da ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 1 ölü
Adıyaman'da ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 1 ölü
Kahta ilçesinde otomobili ehliyetsiz kullanan 16 yaşındaki şahıs, motosiklete çarptı. Bu etkiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, arkasında oturan oğlu hayatını kaybetti.
- 04.05.2022 - 18:15
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ehliyetsiz sürücü dehşeti yaşandı.
Ehliyeti olmadığı öğrenilen Abdulsamet O. (16) yönetimindeki 02 ABY 940 plakalı otomobil, Mehmet Yıldırım'ın (36) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı.
DHA'nın aktarımına göre, kazayı görenlerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Mehmet Yıldırım ve arkasında oturan oğlu Erkan Yıldırım'ı ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Oğlu öldü, babası tedavi altında
Yoğun bakımda tedaviye alınan Erkan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hastanede tedavisi devam eden Mehmet Yıldırım'ın ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı
Polis, ehliyetsiz Abdulsamet O.’yu gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.