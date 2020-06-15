Adıyaman'da eşinin arkadaşı tarafından darbedildi

Boşanma aşamasında olan eşinin iş arkadaşı tarafından eşinin yanında darbedilen adam, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, boşanma aşamasında olan A.A. ile Ö.A. arasında, tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmaya, Ö.A. isimli kadının iş arkadaşı K.G. de dahil oldu.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.A., K.G. tarafından darbedildi.

EŞİ VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Yaralı A.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ö.A. isimli kadın ile arkadaşı K.G. ise polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.