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Adıyaman'da etkili olan kar evin duvarını yıktı

Adıyaman'da etkili olan kar evin duvarını yıktı

Bir hafta boyunca etkili olan kar yağışı 2 çocuklu bir ailenin evinin duvarını çökertti. Panik yaşayan aile, geceyi akrabalarının evinde geçirmek zorunda kaldı.