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- Adıyaman'da etkili olan kar evin duvarını yıktı
Adıyaman'da etkili olan kar evin duvarını yıktı
Bir hafta boyunca etkili olan kar yağışı 2 çocuklu bir ailenin evinin duvarını çökertti. Panik yaşayan aile, geceyi akrabalarının evinde geçirmek zorunda kaldı.
- İHA
- 26.01.2022 - 09:17
- Güncelleme : 26.01.2022 - 10:03
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Gazi Mahallesi'nde yaşanan olayda, son 22 yılın en etkili olan kar yağışı nedeniyle Karakurt Ailesi'nin kaldığı evin duvarı yıkıldı.
Yoğun kar birikintisine dayanamayan duvarın gürültülü bir şekilde çökmesiyle 2 çocuklu Karakurt Ailesi korkuyla dışarı çıktı.
KAR BİRİKİNTİSİNE DAYANAMAYAN DUVAR YIKILDI
Evlerinin duvarının yıkıldığını gören ve panik yaşayan Mehmet Emin Karakurt, geceyi akrabalarının evinde geçirdi.
YARDIM BEKLİYORLAR
Kiracı ve işsiz olduğu öğrenilen Mehmet Emin Karakurt (40) yetkilerden yardım bekliyor.