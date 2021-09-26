Şehit kabrini ziyaret eden öğrencilerin ağlama sesiyle fark ettikleri ve vücudu toprağa gömülü buldukları bebeğin annesi ile anneannesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı.

ANNE VE ANNEANNEYE GÖZALTI

Tedavisine başlanan ve 'Fatma' ismi verilen bebeğin sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri araştırma sonucu bebeğin ismi açıklanmayan annesi ve anneannesini gözaltına aldı.

Adıyaman'da 'Fatma' bebeği diri gömen anne ve anneanne serbest ViDEO

İTİRAF ETTİLER

Emniyetteki sorgusunda bebeği mezarlığa bıraktıklarını itiraf eden annenin "Eşim cezaevine girdikten sonra yasak ilişki yaşadım. Bu ilişkiden hamile kaldım ve kız bebek dünyaya getirdim. Doğumun ardından eve gelince annem ile birlikte bu durumu kimseye açıklayamayacağımız için bebeği bir yere bırakma kararı aldık. Daha sonra birçok kişinin ziyaret edeceği mezarlığa gittik ve burada bir mezarın yanına bıraktık" dediği belirtildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Sorgunun ardından anne ile anneanne sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hafta içinde taburcu edileceği belirtilen bebek devlet korumasına alınacak.













