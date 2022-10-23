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    Adıyaman'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

    Yemek şirketine ait minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.
    • 23.10.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 16:53
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    Adıyaman'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

    Adıyaman'da, Kahta kara yolu Beşpınar Marina Mesire civarında, 20 yaşındaki Muhammed Ali D. idaresindeki hafif ticari araç ile sürücüsü henüz belirlenemeyen bir yemek firmasına ait minibüs çarpıştı.

    Yaşanan talihsiz olayda, sürücülerden Muhammed Ali D. ile 21 yaşındaki yolcu Şevval Ö. yaralandı.

    Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazazedeler hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Hasarlı araçlar, çekici ile kaldırıldı

    Kazaya karışan hasarlı araçlar, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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