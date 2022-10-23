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- Adıyaman'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
- 23.10.2022 - 14:27
- Güncelleme : 23.10.2022 - 16:53
Adıyaman'da, Kahta kara yolu Beşpınar Marina Mesire civarında, 20 yaşındaki Muhammed Ali D. idaresindeki hafif ticari araç ile sürücüsü henüz belirlenemeyen bir yemek firmasına ait minibüs çarpıştı.
Yaşanan talihsiz olayda, sürücülerden Muhammed Ali D. ile 21 yaşındaki yolcu Şevval Ö. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazazedeler hastaneye kaldırıldı
İHA'nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hasarlı araçlar, çekici ile kaldırıldı
Kazaya karışan hasarlı araçlar, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.