Adıyaman’da, fosseptik çukuru kazarken tarihi tünel buldu

Kayınbabasına ait bahçeye yaptıkları tuvalet için fosseptik çukuru kazan Hacı Güngör, tesadüfen orta çağdan kalma tünel buldu.

Adıyaman’ın Boğazkaya köyünde, Hacı Güngör isimli vatandaş kayınbabasına ait bahçeye yaptıkları tuvalet için fosseptik çukuru kazarken bir delik fark etti. Deliği genişletip içeri bakan Güngör, tüneli görür görmez Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

Bölgeye gelen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindeki görevliler, bir insanın girebileceği kadar açılan delikten iple sarkarak aşağı indi.

Tünelde, yer yer çökmelerin olduğu fark edildi. Çökmelerin, bölgede daha önce yapılan su sondajlarından kaynaklanabileceği ifade edildi.

YAKLAŞIK 80 METRE UZUNLUĞUNDA

Yaklaşık 80 metre uzunluğundaki tüneli 3 kola ayrıldığı tespit edilirken, çökmelerden dolayı tam uzunluğu tespit edilemedi.

Genişliği 5 metreden fazla olan tünelin askeri amaçla kullanılmış olabileceği belirtildi.

"ORTA ÇAĞ DÖNEMİNE AİT"

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, fosseptik çukuru kazılırken bulunan tünele ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Fosseptik çukuru kazarken vatandaşın denk geldiği çukur ile ilgili yapılan ihbar üzerine buraya geldik. İncelemeler sonrasında içeriye girdik. İçeride de bir tünel yapısının 3’e ayrılmış şekilde gördük. Bölgede daha önceleri sondaj çalışması yapıldığı için, tünelin içerisinde yer yer çökmeler oluşmuş. İnsan eliyle yapılmış olan izleri gördük. Orta çağ dönemine ait olan bu tünel yapısı önemli bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 80 metre uzunluğunda, diğer 2 tünelde 20 metre uzunluğunda fakat çökmeler oluştuğu için net bir uzunluk veremiyoruz.”

TÜNEL YAPISI TESCİL EDİLECEK

Hacı Güngör ise tüneli fark eder etmez yetkililere haber verdiğini söyledi. Müze Müdürlüğü, tünel yapısının tescili için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvuracak.