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    Adıyaman’da gaspçı sahte polis, gerçek polislerden kaçamadı

    Kendisini polis olarak tanıtıp, yolda yürüyen vatandaşın telefonunu gasbeden sahte polis yakalandı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 14:05
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    Adıyaman’da gaspçı sahte polis, gerçek polislerden kaçamadı

    Önceki gece Adıyaman’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde yolda yürüyen Hasan A.’yı takibe alan H.Ç., kendisini polis olarak tanıttı.

    Durduğu sırada Hasan A. isimli vatandaşın üst aramasını yapan H.Ç., mağdurun cebindeki cep telefonunu alarak hızla olay yerinden kaçtı.

    Yaklaşık 3 bin TL değerindeki telefonu çalınan Hasan A., durumu polis ekiplerine bildirdi.

    GERÇEK POLİSLER KISA SÜREDE YAKALADI

    Kısa sürede harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, gaspçı sahte polis H.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Şahıs daha sonra emniyete getirilerek ifadesi alındı.

    İfade işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilirken Hasan A.’nın çalınan telefonu ise polisler tarafından kendisine teslim edildi.

    Adıyaman’da gaspçı sahte polis, gerçek polislerden kaçamadı #1

    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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