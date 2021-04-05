Bir genç kızın saçlarından tutularak yerlerde sürüklenmesi ve tekmelenmesi anbean kameraya yansıdı.

Adıyaman’ın Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında, iki grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Genç kızların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

YARDIM ETMEK YERİNE TEKME SAVURDULAR

Kavga eden genç kızlardan biri, kavga ettiği diğer kişiyi saçlarından tutarak yere fırlattı. Diğer gençler ise arkadaşlarının saçlarından tutarak yere fırlattığı kızı kaldırmak yerine tekmelemeye başladı.

Adıyaman’da genç kızların kavgası VİDEO

FECİ ŞEKİLDE DAYAK YEDİ

Dakikalarca süren o dehşet verici kavga anları ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Feci şekilde dövülen genç kız, vatandaşlar tarafından kurtarılarak olay yerinden uzaklaştırıldı.