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    Adıyaman'da göçük: Bir işçi hayatını kaybetti

    Gerger ilçesinde Mehmet Karayiğit, yıkımını yaptığı evde oluşan göçük altında kalarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 05:13
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    Adıyaman'da göçük: Bir işçi hayatını kaybetti

    Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde Halim Yılmaz, uzun süredir kullanılmayan kerpiç evin yıkımına karar verdi. Yılmaz, kararının ardından evin yıkımı için Mehmet Karayiğit(42) ile anlaştı.

    YIKIM SIRASINDA GÖCÜK ALTINDA KALDI

    Tek katlı evin yıkım çalışmaları sırasında bir anda göçük oluştu. Tavan kısmı çöken evde göçük altında kalan Mehmet Karayiğit'i fark edenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla köye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri göçük altında kalan Mehmet Karayiğit'i çıkartarak ambulansla Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Acil serviste tedaviye alınan Karayiğit, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karayiğit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

     

     

    Adıyaman da göçük: Bir işçi hayatını kaybetti #1

    Adıyaman da göçük: Bir işçi hayatını kaybetti #2

    Adıyaman da göçük: Bir işçi hayatını kaybetti #3


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