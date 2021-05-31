Adıyaman'da günlerdir aranan Ali Ermutlu ölü bulundu

Adıyaman’da 9 gündür yaklaşık 300 kişilik bir ekiple her yerde aranan 20 yaşındaki Ali Ermutlu, kaybolduğu bölgeden 9 kilometre uzakta ölü bulundu.

Adıyaman’da 20 yaşındaki Ali Ermutlu’dan 22 Mayıs’ta evinden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin haber vermesiyle bölgede AFAD, jandarma ekipleri ve belde halkının oluşturduğu yaklaşık 300 kişilik bir ekip tarafından günlerdir aranıyordu.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Ermutlu, beldeden 9 kilometre uzakta bulunan ormanlık alanda bir çoban tarafından ağaca asılı şekilde ölü halde bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çobanın ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından Ermutlu’nun cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.