Petrol
91.48
-0.35%
Euro
18.415
-0.71%
Dolar
18.5779
0.04%
Altın
1.018
-1.13%
Borsa
3491
0.00%
Bitcoin
375.032
0.49%
BTXN Coin
10.73
-2.27%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Adıyaman'da hamile kadına otomobil çarptı

    Otomobil, çarptığı hamile kadını ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan vatandaş, karnındaki bebeğiyle yaşam mücadelesi veriyor.
    • 05.10.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 14:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da hamile kadına otomobil çarptı

    Adıyaman'da hamile kadına, karşıdan karşıya geçtiği sırada araç çarptı.

    Kaza, merkez Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı.

    Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi'nden çıkarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan, 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Ebru Çiçek’e (27), Muhammed Uğur G., idaresindeki otomobil çarptı.

    Hamile kadın ağır yaralandı

    Otomobilin çarpmasıyla birlikte hamile kadın ağır yaralandı. Kaza sesiyle dışarıya çıkan sağlık çalışanları tarafından Çiçek’e ilk müdahale yapıldı.

    Yaralı kadına yerde müdahale edildiği esnada otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğularak şoka girdi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, sürücüyü sakinleştirmekte güçlük çekti.

    Adıyaman'da hamile kadına otomobil çarptı ViDEO

    Karnındaki bebeğiyle yaşam mücadelesi veriyor

    Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan Çiçek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan Çiçek’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, karnındaki bebeğiyle birlikte yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

    Adıyaman da hamile kadına otomobil çarptı #1

    Öte yandan, kaza yeri yakınlarında bulunan üst geçidin vatandaşlar tarafından kullanılmaması ise dikkat çekti.

    Üst geçit yerine yolu kullanarak canlarını tehlikeye atan vatandaşlar, üst geçitte bulunan asansörlerin çalışmadığını ve hastaların üst geçitten geçemediğini belirtti.

    Adıyaman da hamile kadına otomobil çarptı #2

    Adıyaman da hamile kadına otomobil çarptı #3

    Adıyaman da hamile kadına otomobil çarptı #4


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Olena Zelenska, Azov taburu komutanları ile buluştu
    Dünya

    Olena Zelenska, Azov taburu komutanları ile buluştu

    Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
    Gündem

    Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

    Görüş Bildir