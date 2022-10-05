Otomobil, çarptığı hamile kadını ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan vatandaş, karnındaki bebeğiyle yaşam mücadelesi veriyor.

Adıyaman'da hamile kadına, karşıdan karşıya geçtiği sırada araç çarptı.

Kaza, merkez Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı.

Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi'nden çıkarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan, 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Ebru Çiçek’e (27), Muhammed Uğur G., idaresindeki otomobil çarptı.

Hamile kadın ağır yaralandı

Otomobilin çarpmasıyla birlikte hamile kadın ağır yaralandı. Kaza sesiyle dışarıya çıkan sağlık çalışanları tarafından Çiçek’e ilk müdahale yapıldı.

Yaralı kadına yerde müdahale edildiği esnada otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğularak şoka girdi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, sürücüyü sakinleştirmekte güçlük çekti.

Adıyaman'da hamile kadına otomobil çarptı ViDEO

Karnındaki bebeğiyle yaşam mücadelesi veriyor

Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan Çiçek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan Çiçek’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, karnındaki bebeğiyle birlikte yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza yeri yakınlarında bulunan üst geçidin vatandaşlar tarafından kullanılmaması ise dikkat çekti.

Üst geçit yerine yolu kullanarak canlarını tehlikeye atan vatandaşlar, üst geçitte bulunan asansörlerin çalışmadığını ve hastaların üst geçitten geçemediğini belirtti.