Kaldırımda yürüyen hamile kadını gözüne kestiren şahıs, yavaşça yaklaştıktan sonra çantada bulunan cüzdanı da çalıp kayıplara karıştı. Polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman’da ikamet eden 7 aylık hamile 23 yaşındaki Hilal Çakmak, Sıratut Mahallesi'nde hastaneye kontrole gitmek üzere yola çıktı.

Kaldırımda yürüyen kadını gözüne kestiren bir şahıs, önce yanına yaklaştı, ardından çantasında bulunan cüzdanı kapıp kaçtı.

Şahıs, içerisinde 700 lira para ile kimlik ve kredi kartı bulunan cüzdan ile kayıplara karıştı.

GÖRÜNTÜLER MERCEK ALTINA ALINDI

O anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kamera görüntülerini mercek altına aldı.

Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adıyaman’da hamile kadının gasbedilme anları kamerada VİDEO