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    Adıyaman'da Hint keneviri operasyonu

    Bir şahsa ait ev bahçesinde ve arazisinde yapılan operasyonda 2 bin 991 kök Hint keneviri ele geçirildi.
    • İHA
    • 30.05.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 17:39
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    Adıyaman'da Hint keneviri operasyonu

    Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yelkovan Mahallesi'nde K.T. isimli şahsın bahçesinde, bağında ve arazisinde kenevir bitkisi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    2 BİN 991 KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ

    Adrese baskın yapan jandarma ekipleri, 2 bin 991 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ele geçirilen kenevirler jandarma ekiplerince tek tek söküldükten sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle beraber yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

    Gözzaltına alınan K.T. jandarma karakoluna götürülürken, operasyon kapsamında 2 adet de kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman'da Hint keneviri operasyonu VİDEO

    Adıyaman da Hint keneviri operasyonu #1

    Adıyaman da Hint keneviri operasyonu #2

    Adıyaman da Hint keneviri operasyonu #3

    Adıyaman da Hint keneviri operasyonu #4

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