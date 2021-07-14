Adıyaman’da içi ziynet ve para dolu valiz Afgan çifte teslim edildi

50 bin TL değerindeki ziynet, para ve özel evraklar bulunan valizlerini kaldırım üzerinde unutan 1 aylık Afganlı çiftin valizi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde bulundu.

İçerisinde yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet, bin 500 TL para ve bazı özel evrakların içerisinde yer aldığı valiz ile Adıyaman’ın Sıratut Mahallesi’nde bulunan evlerine giden ve bir ay önce evlendikleri öğrenilen Afganlı Amir ve Robina Heideri çifti, Erdem Caddesi üzerinde bir süre oturarak dinlenmeye başladı.

Sohbete dalan yeni evli çift, bir süre sonra yeniden evlerinin yolunu tutarken yanlarındaki valizi kaldırımda unuttu.

VALİZİ TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ GÖRDÜ

Aradan geçen kısa zamanın ardından valizin bulunduğu yerden geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırım üzerindeki valizi fark etti.

Dikkatli bir şekilde yaklaşan polis ekipleri, ağzı hafif şekilde açık olan valiz içerisinde kıyafetlerin ve bazı özel evrakların olduğunu anlayarak valizi açtı.

Açılan valiz içerisinde ziynet ve paralarla karşılaşan polis ekipleri valizin sahibini aramaya başladı.

POLİS, ÇİFTİ EVLİLİK CÜZDANINDAN BULDU

Polis ekipleri valizde bulunan evlilik cüzdanından yola çıkarak adları geçen geçen çiftin önceden kayıtlı olduğu ikamet adreslerinin kapılarını tek tek çaldı.

Yaklaşık yarım saat içerisinde 9 ayrı adresi gezen polis ekipleri, Afganlı çifti buldu.

Polis aracına bindirilen Amir ve Robina Heideri çifti, Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi.

İnşaat işçisi olduğu öğrenilen ve 1 ay önce yaptıkları düğün töreninden kalan altınlarını teslim alan Amir ve Robina Heideri çifti, polis ekiplerine teşekkür etti.

50 BİN LİRA DEĞERİNDE ZİYNET VE PARAYI TESLİM ALDILAR

Valizi unuttuklarından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ve daha sonra polislerin bulmasından dolayı da çok mutlu olduklarını söyleyen Amir Heideri, “Biz eve giderken valizimizi unuttuk. Daha sonra polisler bulmuş ve bizlere teslim ettiler. Polislere teşekkür ediyorum. Altın vardı, biraz da para vardı. Nikah cüzdanımız vardı ve biz kaybettik. Polisler buldu, kendilerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Robina Heideri ise, “Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Evet, çok korkup endişelendim ama polisler buldu ve bize verdi.” diye konuştu.

5 adet yüzük, gerdanlık, bileklik, bin 500 TL nakit para, nikah cüzdanı ve özel belgelerinin olduğu valizi teslim alan Amir ve Robina Heideri çifti, yapılan işlemlerinin ardından polis aracıyla yeniden evlerine bırakıldı.