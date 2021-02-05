Adıyaman'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü

Adıyaman'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü

Kahta'da, iki aile arasında çıkan silahlı kavga 6 kişinin ölümüne sebep olurken, yaralanan 3 kişinin tedavisi devam ediyor.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Adıyaman'ın Kahta ilçesi Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

VALİ BÖLGEYE GİTTİ

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olayla ilgili incemelerde bulunmak ve detaylı bilgi almak üzere Kahta ilçesine gitti.

Olaya ilişkin açıklamalar yapan Vali Çuhadar, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri , ilk müdahalenin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.

Vali Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ifade etti.