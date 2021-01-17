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    Adıyaman'da iki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında dövdü

    Telefon numarası istediği kızlar tarafından darbedilen şahsı, iki kardeşin elinden vatandaşlar güçlükle kurtardı.
    • İHA
    • 17.01.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 11:34
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    Adıyaman'da iki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında dövdü

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Namık Kemal Caddesi üzerinde M.Y. isimli bir şahsın, T.K. ve kardeşi B.K.’den telefon numarasını istediği öne sürüldü.

    Bunun üzerine, kardeşlerden biri M.Y.'nin boğazına sarıldı.

    TEKME TOKAT DARBETTİLER

    Bir süre sonra yumruk ve tekmelerle darbedilen M.Y., karşılık vermeden kurtulmak istedi ancak başarılı olamadı. Kız kardeşler şahsı saçından ve elbiselerinden tutarak sürüklemeye çalıştı.

    MAHALLELİ AYIRDI

    Kavgaya mahalle sakinleri müdahale ederken, M.Y. ise bir iş yerine girerek kızların elinden kurtuldu. Kardeşler ise şahsa küfürler ederek olay yerinden ayrıldı.

    Yaşanan o anlar da çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Adıyaman'da iki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında dövdü ViDEO

    Adıyaman da iki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında dövdü #1

    Adıyaman da iki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında dövdü #2

    Adıyaman da iki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında dövdü #3

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