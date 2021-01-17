Adıyaman'da iki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında dövdü

Adıyaman'da iki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında dövdü

Telefon numarası istediği kızlar tarafından darbedilen şahsı, iki kardeşin elinden vatandaşlar güçlükle kurtardı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Namık Kemal Caddesi üzerinde M.Y. isimli bir şahsın, T.K. ve kardeşi B.K.’den telefon numarasını istediği öne sürüldü.

Bunun üzerine, kardeşlerden biri M.Y.'nin boğazına sarıldı.

TEKME TOKAT DARBETTİLER

Bir süre sonra yumruk ve tekmelerle darbedilen M.Y., karşılık vermeden kurtulmak istedi ancak başarılı olamadı. Kız kardeşler şahsı saçından ve elbiselerinden tutarak sürüklemeye çalıştı.

MAHALLELİ AYIRDI

Kavgaya mahalle sakinleri müdahale ederken, M.Y. ise bir iş yerine girerek kızların elinden kurtuldu. Kardeşler ise şahsa küfürler ederek olay yerinden ayrıldı.

Yaşanan o anlar da çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Adıyaman'da iki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında dövdü ViDEO