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    Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

    İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 03.08.2021 - 07:30
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    Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

    Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Subatan mevkisinde Burak Timuçin yönetimindeki 06 KH 602 plakalı otomobil ile Aziz Doğan'ın kullandığı 44 ABY 321 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    OTOMOBİLDEKİ 2 KADIN ÖLDÜ

    Otomobillerde bulunan Nuray Doğan ve Zeynep Bakırcı olay yerinde hayatını kaybederken, Burak Timuçin, Aziz Doğan, Burçin Doğan ve Efe Doğan ve Onur Doğan da yaralandı.

    Yaralılar, sıkıştığı araçlardan çıkarılarak Malatya ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırıldı.

    Adıyaman da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı #1

    BİRİ DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Burak Timuçin de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

    Diğer 3 yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adıyaman da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı #2

    Adıyaman da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı #3

    Adıyaman da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı #4

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