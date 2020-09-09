Adıyaman’da interneti bağlanmayan 25 yaşındaki genç intihara kalkıştı

Adres değişikliğinden dolayı nakil olarak almak istediği internet bağlanmayan genç, 10 katlı binaya çıkarak intihar etmek istedi. Polis ekipleri genci 2 saatte ikna edebildi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Girne Mahallesi’nde bulunan 10 katlı bir binanın 9. katında ikamet eden Mehmet K. (25), daha önceden oturdukları evlerindeki interneti nakil olarak yeni adrese getirilip, bağlanmasını istedi.

Adres değişikliğinden dolayı internet nakil müracaatında bulunan Mehmet K., internet bağlanmayınca oturdukları 10 katlı binanın tepesine çıkarak intihara kalkıştı.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ TÜM ÖNLEMLERİ ALDI

Durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine, 112 ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olası bir atlama olayına karşı hazırlık yaparken polisler de Mehmet K’yi ikna etmeye çalıştı.

2 SAATTE İKNA OLDU

Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik ikna çabaları sonucunda Mehmet K., bulunduğu yerden indi. Genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.