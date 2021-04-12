Çatıya çıkardığı demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi, ağır yaralandı.

Adıyaman’da Karapınar Mahallesi Sümer Park yakınlarında bulunan 2 katlı bir binanın çatısında, Fatih Oral isimli inşaat işçisi çalışmaya başladı.

Oral’ın halat ile yukarıya çekmiş olduğu demir çubuklar, binanın kenarından geçen elektrik tellerine temas etti.

Fatih Oral elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan işçinin yardımına iş arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oral’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da işçi elektrik akımına kapıldı VİDEO