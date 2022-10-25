Adıyaman'da itfaiye erlerinin dikkati, evi kül olmaktan kurtardı

Bir binada elektrik kontağından çıkan yangın sonucu yükselen dumanları fark eden itfaiye ekipleri duruma müdahale edince ev yanmaktan son anda kurtuldu.

Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü civarında bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında ikamet eden K.G.’ye ait evde, yangın meydana geldi.

Binanın elektrik kontağı kısmından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa süre içerisinde arttı ve yükselen dumanları gören İl İtfaiye Müdürlüğü bahçesindeki itfaiye erleri durumu fark etti.

İtfaiye erleri dumanı görünce hemen müdahalede bulundu

Ekipler yangın olayının ihbarı düşmeden hemen harekete geçti ve hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Binada çıkan yangın, ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda kısa sürede söndürüldü.





Yangında ölen ya da yaralanan olmadı

Yangının çıktığı yere gelen İtfaiye Müdürü Ali Doğan da çeşitli incelemelerde bulundu. İHA'nın haberine göre, şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.