- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adıyaman'da itfaiye erlerinin dikkati, evi kül olmaktan kurtardı
Adıyaman'da itfaiye erlerinin dikkati, evi kül olmaktan kurtardı
- 25.10.2022 - 17:22
- Güncelleme : 25.10.2022 - 17:50
Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü civarında bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında ikamet eden K.G.’ye ait evde, yangın meydana geldi.
Binanın elektrik kontağı kısmından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa süre içerisinde arttı ve yükselen dumanları gören İl İtfaiye Müdürlüğü bahçesindeki itfaiye erleri durumu fark etti.
İtfaiye erleri dumanı görünce hemen müdahalede bulundu
Ekipler yangın olayının ihbarı düşmeden hemen harekete geçti ve hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.
Binada çıkan yangın, ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda kısa sürede söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadı
Yangının çıktığı yere gelen İtfaiye Müdürü Ali Doğan da çeşitli incelemelerde bulundu. İHA'nın haberine göre, şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.