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Adıyaman’da izmarit yangını tarlayı kül etti

Adıyaman’da izmarit yangını tarlayı kül etti

Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını fark eden köylüler traktörler ile yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında 10 dönüm buğday tarlası yandı.