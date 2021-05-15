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    Adıyaman’da izmarit yangını tarlayı kül etti

    Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını fark eden köylüler traktörler ile yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında 10 dönüm buğday tarlası yandı.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 15:00
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    Adıyaman’da izmarit yangını tarlayı kül etti

    Adıyaman merkeze bağlı Terman köyünde Aziz Kıraç’a ait buğday ekili tarlada ilk belirlemelere göre sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

    Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını fark eden köylüler traktörler ile yangına müdahale ederek, itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

    10 DÖNÜM BUĞDAY KÜL OLDU

    Köylüler ve Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, bir süre sonra yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın yandığı belirlendi.

    Yangın ile ilgili soruşturma açıldı.

    Adıyaman’da izmarit yangını tarlayı kül etti #1

    Adıyaman’da izmarit yangını tarlayı kül etti #2

    Adıyaman’da izmarit yangını tarlayı kül etti #3

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