Adıyaman'da kağıt toplama aracıyla otomobil çarpıştı

Kağıt toplama aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada, kağıt toplayısıcı Raed Nacmi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da Raed Nacmi idaresindeki kağıt toplama aracı ile Hacı Türk idaresindeki otomobil, çarpıştı.

İHA'nın haberine göre; meydana gelen kazada kağıt toplayıcısı, Raed Nacmi yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı olay yerine belen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.