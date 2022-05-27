- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adıyaman'da kağıt toplama aracıyla otomobil çarpıştı
Adıyaman'da kağıt toplama aracıyla otomobil çarpıştı
Kağıt toplama aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada, kağıt toplayısıcı Raed Nacmi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- 27.05.2022 - 11:11
Adıyaman'da Raed Nacmi idaresindeki kağıt toplama aracı ile Hacı Türk idaresindeki otomobil, çarpıştı.
İHA'nın haberine göre; meydana gelen kazada kağıt toplayıcısı, Raed Nacmi yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı olay yerine belen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.