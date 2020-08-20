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- Adıyaman'da kaldırımda oturan kişiye araba çarptı
Adıyaman'da kaldırımda oturan kişiye araba çarptı
- İHA
- 20.08.2020 - 13:47
Adıyaman'da yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.
Yeni Mahalle'de ara sokak içerisinden 1. Çevre Yolu üzerine çıkmaya çalışan Nazif Oğuz idaresindeki 16 CPN 28 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevre yolu üzerinde bulunan 02 HB 5452 plakalı araca çarpıp kaldırıma çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda oturan iki esnafın arasına daldıktan sonra iş yerine çarparak durabildi.
TALİHSİZ KAZA
Selim Savaş isimli esnaf, kaldırımda oturduğu esnada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Savaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'da kaldırımda oturan kişiye araba çarptı ViDEO
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.