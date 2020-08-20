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    Adıyaman'da kaldırımda oturan kişiye araba çarptı

    Kaldırımda oturanların arasına dalan otomobil, bir kişinin yaralanmasına neden oldu.
    • İHA
    • 20.08.2020 - 13:47
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    Adıyaman'da kaldırımda oturan kişiye araba çarptı

    Adıyaman'da yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.

    Yeni Mahalle'de ara sokak içerisinden 1. Çevre Yolu üzerine çıkmaya çalışan Nazif Oğuz idaresindeki 16 CPN 28 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevre yolu üzerinde bulunan 02 HB 5452 plakalı araca çarpıp kaldırıma çıktı.

    Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda oturan iki esnafın arasına daldıktan sonra iş yerine çarparak durabildi.

    TALİHSİZ KAZA

    Selim Savaş isimli esnaf, kaldırımda oturduğu esnada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

    Savaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Adıyaman'da kaldırımda oturan kişiye araba çarptı ViDEO

    KAZA ANI KAMERADA

    Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adıyaman da kaldırımda oturan kişiye araba çarptı #1

    Adıyaman da kaldırımda oturan kişiye araba çarptı #2

    Adıyaman da kaldırımda oturan kişiye araba çarptı #3

    Adıyaman da kaldırımda oturan kişiye araba çarptı #4

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