Dolar
7.3766
-0.0135%
Euro
8.7051
0.0827%
Altın
1933.73
0.2628%
Borsa
1108.44
0%
G. Altın
458.962
0.2472%
Bitcoin
86430.76
-1.0276%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Adıyaman’da kamyonet, akaryakıt istasyonuna daldı

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasını parçalarken, adeta facianın eşiğinden dönüldü.
    • İHA
    • 25.08.2020 - 05:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman’da kamyonet, akaryakıt istasyonuna daldı

    Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine giden Bilal Çıkar idaresindeki 02 EE 249 plakalı Mercedes marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ilçe girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı.

    YAKIT POMPASINI PARÇALADI, TERS DÖNDÜ

    İstasyonda bulunan yakıt pompasını parçalayan kamyonet daha sonra takla atarak ters döndü. Adeta facianın eşiğinden dönülen olayda sürücü Bilal Çıkar yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Adıyaman’da kamyonet, akaryakıt istasyonuna daldı #1

    Adıyaman’da kamyonet, akaryakıt istasyonuna daldı #2

    Adıyaman’da kamyonet, akaryakıt istasyonuna daldı #3

    Adıyaman’da kamyonet, akaryakıt istasyonuna daldı #4

    Adıyaman’da kamyonet, akaryakıt istasyonuna daldı #5

    Görüş Bildir