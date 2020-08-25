Adıyaman’da kamyonet, akaryakıt istasyonuna daldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasını parçalarken, adeta facianın eşiğinden dönüldü.

Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine giden Bilal Çıkar idaresindeki 02 EE 249 plakalı Mercedes marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ilçe girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı.

YAKIT POMPASINI PARÇALADI, TERS DÖNDÜ

İstasyonda bulunan yakıt pompasını parçalayan kamyonet daha sonra takla atarak ters döndü. Adeta facianın eşiğinden dönülen olayda sürücü Bilal Çıkar yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.