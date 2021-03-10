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- Adıyaman'da kamyonet şarampole yuvarlandı
Adıyaman'da kamyonet şarampole yuvarlandı
Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan kamyonet, şarampole yuvarlandı. Şoför, kazayı yaralı olarak atlattı.
- İHA
- 10.03.2021 - 17:12
- Güncelleme : 10.03.2021 - 17:38
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyü girişinde kaza meydana geldi.
Sürücü Çerkez Ağnar, seyir halindeyken kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kamyonet yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü Çerkes Ağnar, kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sürücü, ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.