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    Adıyaman'da kamyonet şarampole yuvarlandı

    Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan kamyonet, şarampole yuvarlandı. Şoför, kazayı yaralı olarak atlattı.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 17:38
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    Adıyaman'da kamyonet şarampole yuvarlandı

    Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyü girişinde kaza meydana geldi.

    Sürücü Çerkez Ağnar, seyir halindeyken kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kamyonet yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü Çerkes Ağnar, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Adıyaman da kamyonet şarampole yuvarlandı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Sürücü, ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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