Adıyaman'da kapanma denetimi: 1 milyon 116 bin TL ceza kesildi

Adıyaman'da kapanma denetimi: 1 milyon 116 bin TL ceza kesildi

Tam kapanma uygulanmasının başlamasıyla birlikte, Adıyaman'da denetimler artırıldı.

17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmada ekipler kural ihlali yapılmasına izin vermiyor.

Bir haftalık süreçte kentte yapılan denetimler sonrası, uygulanan para cezası dikkati çekti.

EKİPLER GÖZ AÇTIRMIYOR

Kent merkezinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince sıkı denetimler yapılırken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de jandarma bölgesinde kısıtlamaya uymayanlara göz açtırılmadı.

Tüm Türkiye’de 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma uygulamasıyla il merkezinde polis ekiplerince 21 işletme sahibine açılış ve kapanış saatlerine uymamaktan, 1 kişiye karantina ihlalinden, 28 kişiye maske takmamaktan, 292 kişiye kısıtlamaya uymamaktan 1 milyon 17 bin 450 TL para cezası uygulandı.





KIRSAL BÖLGELERE JANDARMADAN DENETİM

Jandarma ekiplerinin merkeze bağlı kırsal alanlarda yapmış olduğu denetimlerde ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 kişiye 98 bin 550 TL para cezası uygulandı.



