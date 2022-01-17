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- Adıyaman'da karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi
Adıyaman'da karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
- İHA
- 17.01.2022 - 02:28
Adıyaman Yeni Mahalle Flamingo Yolu yakınlarında ikamet eden Yılmaz ailesinden 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalaştı.
Zehirlendiklerini anlayan Yılmaz Ailesi, 112’yi arayarak yardım istedi. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiye müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.