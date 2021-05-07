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    Adıyaman'da kavga eden 2 komşu yaralandı

    İki komşu aile arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.05.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 16:02
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    Adıyaman'da kavga eden 2 komşu yaralandı

    Öğleden sonra Adıyaman'daki Mehmet Akif Mahallesi’nde yaşayan komşu iki aile arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında Cengiz Can bıçakla, Sinan Kutlu ise başına aldığı demir çubuk darbesi ile yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen ismi öğrenilemeyen kişiyi gözaltına aldı.

    Adıyaman da kavga eden 2 komşu yaralandı #1

    Adıyaman da kavga eden 2 komşu yaralandı #2

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