Adıyaman'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Adıyaman’da H.B., idaresindeki otomobil ile E.E., idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan B.B., ile G.B., hafif şekilde yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İlk müdahaleleri olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan B.B., ile G.B., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan B.B., ile G.B’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.