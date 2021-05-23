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    Adıyaman'da kaybolan genç aranıyor

    Adıyaman'da, 2 gündür kayıp olan Ali Ermutlu için arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 16:00
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    Adıyaman'da kaybolan genç aranıyor

    Adıyaman Yaylakonak'ta yaşayan Ali Ermutlu, cuma günü kahvaltı yaptıktan sonra evden çıktı ve bir daha dönmedi. Yakınları jandarmaya haber verdi.

    AFAD VE JANDARMA ARIYOR

    Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından dün belde merkezi ve kırsalında arama çalışmaları başlatıldı. Cep telefonu bulunmayan Ermutlu'nun en son belde kırsalında görüldüğünün belirtilmesi üzerine arama çalışmaları bu yönde yoğunlaştırıldı.

    Adıyaman'da kaybolan genç aranıyor ViDEO

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    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Dün yapılan ve sonuçsuz kalan arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Sabah saatlerinde jandarma ekipleri iz takip köpeği kullanarak başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

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