- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adıyaman'da kaybolan genç aranıyor
Adıyaman'da kaybolan genç aranıyor
Adıyaman'da, 2 gündür kayıp olan Ali Ermutlu için arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
- DHA
- 23.05.2021 - 15:22
- Güncelleme : 23.05.2021 - 16:00
Adıyaman Yaylakonak'ta yaşayan Ali Ermutlu, cuma günü kahvaltı yaptıktan sonra evden çıktı ve bir daha dönmedi. Yakınları jandarmaya haber verdi.
AFAD VE JANDARMA ARIYOR
Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından dün belde merkezi ve kırsalında arama çalışmaları başlatıldı. Cep telefonu bulunmayan Ermutlu'nun en son belde kırsalında görüldüğünün belirtilmesi üzerine arama çalışmaları bu yönde yoğunlaştırıldı.
Adıyaman'da kaybolan genç aranıyor ViDEO
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Dün yapılan ve sonuçsuz kalan arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Sabah saatlerinde jandarma ekipleri iz takip köpeği kullanarak başlattığı arama çalışmaları sürüyor.