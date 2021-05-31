9 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Ali E., boş bir arazide ağaca asılı halde ölü bulundu.

Adıyaman’ın Yaylakonak beldesinde yaşayan Ali E. (21), 21 Mayıs'ta evden ayrıldı.

Bir daha dönmeyen şahsa, yakınları ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulunuldu.

Jandarma ve AFAD ekipleri, Ali E.'nin bulunması için belde ve çevresinde arama çalışmaları başlattı.

Çalışmalarda iz takip köpekleri de kullanıldı.

ÇOBANLAR FARK ETTİ

Dün gece çobanlar, beldeye 7 kilometre uzaklıktaki kırsal alandaki ağaçta asılı bir kişi olduğunu fark etti.

Durum, jandarmaya bildirildi.

SORUŞTUMA BAŞLATILDI

Ekipler tarafından yapılan kontrol ile asılı halde bulunan kişinin 9 gündür kayıp olarak aranan Ali E. olduğu tespit edildi.

Olay yeri incelemelerinin yapılmasının ardından, Ali E.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da kayıp olarak aranan şahıs, ağaca asılı bulundu VİDEO

