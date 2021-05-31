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    Adıyaman’da kayıp olarak aranan şahıs, ağaca asılı bulundu

    9 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Ali E., boş bir arazide ağaca asılı halde ölü bulundu.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 10:13
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    Adıyaman’da kayıp olarak aranan şahıs, ağaca asılı bulundu

    Adıyaman’ın Yaylakonak beldesinde yaşayan Ali E. (21), 21 Mayıs'ta evden ayrıldı.

    Bir daha dönmeyen şahsa, yakınları ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulunuldu.

    Jandarma ve AFAD ekipleri, Ali E.'nin bulunması için belde ve çevresinde arama çalışmaları başlattı.

    Çalışmalarda iz takip köpekleri de kullanıldı.

    ÇOBANLAR FARK ETTİ

    Dün gece çobanlar, beldeye 7 kilometre uzaklıktaki kırsal alandaki ağaçta asılı bir kişi olduğunu fark etti.

    Durum, jandarmaya bildirildi.

    Adıyaman’da kayıp olarak aranan şahıs, ağaca asılı bulundu #1

    SORUŞTUMA BAŞLATILDI

    Ekipler tarafından yapılan kontrol ile asılı halde bulunan kişinin 9 gündür kayıp olarak aranan Ali E. olduğu tespit edildi.

    Olay yeri incelemelerinin yapılmasının ardından, Ali E.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adıyaman’da kayıp olarak aranan şahıs, ağaca asılı bulundu VİDEO

    Adıyaman’da kayıp olarak aranan şahıs, ağaca asılı bulundu #2

    Adıyaman’da kayıp olarak aranan şahıs, ağaca asılı bulundu #3

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