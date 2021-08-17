Adıyaman’da kayıp olarak aranıyordu, göletten cesedi çıktı

Kayıp olarak aranan 19 yaşındaki genç kızın cansız bedeni, baraj göletinde bulundu. Genç kızın ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Yağmurlu köyünde ikamet eden 19 yaşındaki Emine Karaman’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 1 gün boyunca her yerde kayıp olarak aranan genç kız için köy yakınlarında bulunan Atatürk Barajı Göleti'nde de arama yapıldı.

Dalgıçlar tarafından yapılan aramalar neticesinde genç kızın cesedine ulaşıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Baraj göletinden çıkarılan genç kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kızın ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.