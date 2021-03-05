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    Adıyaman’da kaza: 3 yaralı

    Kahta’da meydana gelen kazada, sürücülerden biri araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kurtarıldı.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 10:52
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    Adıyaman’da kaza: 3 yaralı

    Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Turanlı köyünde kaza meydana geldi.

    Ramazan Banaz yönetimindeki araç ile Murat Dadaş Güleç yönetimindeki otomobil, Turanlı köyü yolundaki rampada kafa kafaya çarpıştı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kaza üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Murat Dadaş Güleç, otomobilde sıkıştı.

    İtfaiye ekipleri, Güleç’i sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

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    İTFAİYE KURTARDI

    Sıkıştığı yerden kurtulan Güleç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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