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Adıyaman’da kaza: 3 yaralı
Kahta’da meydana gelen kazada, sürücülerden biri araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kurtarıldı.
- İHA
- 05.03.2021 - 10:46
- Güncelleme : 05.03.2021 - 10:52
Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Turanlı köyünde kaza meydana geldi.
Ramazan Banaz yönetimindeki araç ile Murat Dadaş Güleç yönetimindeki otomobil, Turanlı köyü yolundaki rampada kafa kafaya çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kaza üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Murat Dadaş Güleç, otomobilde sıkıştı.
İtfaiye ekipleri, Güleç’i sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
İTFAİYE KURTARDI
Sıkıştığı yerden kurtulan Güleç, sağlık ekiplerine teslim edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.