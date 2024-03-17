Adıyaman'da kaza sonrası ortalık birbirine girdi: 3 kişi gözaltına alındı İki otomobilin çarpışması sonrasında taraflar arasında çıkan tartışma hararetlenerek kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya güçlükle ayırarak 3 kişi gözaltına aldı.

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İHA

Adıyaman'da trafik kazası taraflar arasında kazaya yol açtı.

Merkez ilçesinde Turgut Reis Mahallesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Yaşanılan kaza sonrasında araçlarda bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüştü

Tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşları durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler güçlükle ayırdı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga sonlandırıldı.

3 kişi gözaltına alındı

Meydana gelen olayda 3 şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga yerinde, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla gerginlik sona erdi.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)